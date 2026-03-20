В Иркутске завершили тестирование первого электрического мусоровоза КАМАЗ

Парк мусоровозов Иркутской области пополнят электромусоровозы.

Региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» провел полевые испытания прототипа отечественного электромусоровоза. По итогам двухнедельного тест-драйва специалисты определили необходимые доработки для эксплуатации машины в суровом климате и подтвердили планы по экологической модернизации автопарка.

Генеральный директор компании «РТ-НЭО Иркутск» Сергей Сидоров сообщил в социальных сетях о завершении тестового периода для новой модели электрического грузовика КАМАЗ. В течение 14 дней машина выполняла стандартные задачи по вывозу отходов в жилых кварталах города. Испытания позволили выявить сильные стороны прототипа и составить перечень технических замечаний, которые помогут адаптировать технику к сибирским морозам.

По словам руководителя регионального оператора, внедрение такого транспорта является частью долгосрочной стратегии развития. В ближайшей перспективе компания намерена существенно увеличить количество электрических мусоровозов в крупнейших населенных пунктах Иркутской области.

Основным преимуществом новой техники Сергей Сидоров назвал ее практически полную бесшумность, что особенно важно при работе во дворах в ранние часы, когда шум обычного двигателя мешает жильцам. Кроме того, использование электродвигателей исключает выброс вредных веществ в атмосферу, способствуя улучшению экологической обстановки в регионе.