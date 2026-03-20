Американец превратил раритетный Ford Bronco в мощный пикап-монстр

Автомобиль 1974 года выпуска в апреле будет выставлен на американский аукцион Barrett-Jackson.

Изначально в семействе внедорожников первого поколения существовала заводская версия с кузовом пикап, однако этот автомобиль представляет собой уникальную самодельную переделку с компактной грузовой платформой.

В ходе перестройки хозяин машины использовал кастомные детали. Автомобиль получил новую окраску, а в кузов была встроена дуга безопасности. Помимо серьезно доработанного кузова, Bronco обзавелся альтернативным силовым агрегатом и новой ходовой частью, что делает его технически далеким от заводского оригинала.

Под капотом пикапа установлен двигатель V8 с системой подачи топлива от Holley. В паре с ним работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач и современная раздаточная коробка от Dana. Точная отдача мотора не раскрывается. Шасси также подверглось серьезным изменениям: здесь применены амортизаторы Rancho и дисковые тормоза с усилителем от Wilwood.

В салоне появились современные кресла, альтернативные приборы, климатическая установка и электростеклоподъемники. Аукционный дом Barrett-Jackson пока не раскрывает ценовые ожидания от продажи этого уникального внедорожника-пикапа.

