В Сеть утекли первые фотографии нового купе Brabus Bodo

Утечки случаются постоянно. В автомобильной индустрии это обычно происходит, когда прототипы будущих автомобилей замечают во время тестов или перевозки.

Примерно это и произошло в очередной раз: случайный пользователь выложил фотографии ещё не анонсированного суперкара Brabus под названием «Bodo» в американской соцсети Reddit.

Ирония в том, что незадолго до этого Brabus сама подогревала интерес к модели в соцсетях серией затемнённых тизеров — хотя тысячи людей уже увидели автомобиль целиком.

Пользователь вскоре удалил снимки после того, как комментаторы указали, что модель должна была оставаться секретной. Один из них написал:

«Похоже на Brabus 77/BODO, который ещё не представлен».

Нет никаких сомнений, что это именно тот автомобиль, который Brabus тизерила в своих соцсетях. Под задним стеклом отчётливо видна надпись «77», а фары от Mercedes-AMG SL совпадают с теми, что можно рассмотреть на тизере.

Технические характеристики пока неизвестны, но, поскольку модель, судя по всему, построена на базе Mercedes-AMG SL63, под капотом, вероятнее всего, установлен битурбированный V8. Стандартная бензиновая версия развивает 585 л.с. и 804 Н·м крутящего момента, тогда как подключаемый гибрид Mercedes-AMG SL S E Performance значительно мощнее — 816 л.с. и 1420 Н·м.

При этом на заднем бампере не видно лючка зарядки, что наводит на мысль: спецверсия Brabus использует только двигатель внутреннего сгорания и наддув.

У Brabus уже есть экстремальная версия Rocket GT на базе AMG SL мощностью 1014 л.с., так что потенциал платформы хорошо понятен. Нет гарантии, что новинка окажется ещё мощнее, но ориентир ясен. В любом случае, похоже, ждать полноценной премьеры осталось недолго — тюнинг-ателье может раскрыть все детали уже в ближайшее время.

По крайней мере, они попытались сохранить интригу.