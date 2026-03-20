Внедорожник iCaur V27 для РФ получит комплексную защиту кузова от коррозии.

Зимой российские дороги обильно обрабатывают реагентами. Снег тает, но на проезжей части образуется солевая взвесь, которая оседает на кузове, шасси и тормозных механизмах. Для автомобиля это агрессивная среда, многократно ускоряющая коррозионные процессы. Инженеры iCaur учли эти условия при разработке флагманской модели V27: защита от ржавчины здесь реализована уровне материалов, технологий окраски и испытаний, приближенных к реальным нагрузкам.

Коррозия далеко не всегда проявляется видимыми рыжими пятнами на порогах. Часто она развивается скрыто – в стыках деталей, на элементах подвески или вокруг креплений. Со временем это влияет на безопасность и снижает остаточную стоимость автомобиля. В iCaur V27 антикоррозийная защита выстроена как комплексная система, где каждый узел обрабатывается по индивидуальному сценарию.

Кузов: оцинковка и контроль зон риска

В основе защиты кузова iCaur V27 – использование оцинкованного металла. Его доля в конструкции составляет 52,01%. При этом все нижние части кузова на высоту до 600 мм от дороги, которые первыми принимают на себя удар песка, щебня и солевого раствора, выполнены именно из оцинкованной стали. Это зоны порогов, днища и нижней части дверей – наиболее уязвимые для коррозии.

Производитель заявляет соответствие международным стандартам стойкости: отсутствие видимой коррозии в течение пяти лет эксплуатации и отсутствие сквозной коррозии на протяжении десяти лет. Для владельца это означает, что даже спустя несколько лет активного использования в зимнем городе кузов сохранит структурную целостность и внешний вид без скрытых очагов ржавчины.

Тормозные диски – одна из самых нагруженных и при этом открытых систем автомобиля. Зимой они постоянно контактируют с водой, снегом и солью. В iCaur V27 диски обработаны по технологии Dacromet – это специальное многослойное покрытие, которое наносится на рабочую и нерабочую поверхности, а также на посадочные места под колесный диск.

В отличие от обычной краски, Dacromet обеспечивает высокую стойкость к солевой коррозии и при этом не влияет на геометрию деталей. Покрытие сохраняет свои свойства даже при интенсивном трении и нагреве. Для водителя это означает, что тормозные диски не покрываются «каймой» ржавчины уже после первой зимы, а посадочные места не «прикипают» к колесам, что упрощает сезонную смену шин.

Тяговая батарея: испытания солевым туманом

Для гибридного автомобиля защита высоковольтной батареи – вопрос не только долговечности, но и безопасности. Аккумуляторный блок iCaur V27 проходит серию испытаний в камере солевого тумана. Режимы тестов моделируют разные сценарии:

480 часов в кислой среде (имитация агрессивных промышленных выбросов);

720 часов в нейтральном солевом тумане (базовый тест на стойкость);

1008 часов дополнительного теста с учетом возможных повреждений защитного слоя (например, от ударов гравия).

Эти испытания подтверждают, что даже в условиях высокой концентрации соли на дорогах, характерных для крупных городов зимой, батарея сохраняет герметичность и работоспособность.

Почему это важно в реальной эксплуатации

Зимой автомобиль работает в режиме постоянных перепадов температур: снег, налипающий на днище, тает в теплом паркинге, затем снова замерзает на улице. Влага проникает в стыки, а соль ускоряет окисление. В iCaur V27 эта проблема решается не дополнительной обработкой в сервисе, а заводскими решениями: подбором материалов, технологией окраски и контролем качества на производстве. Для владельца это снижает необходимость в дополнительных антикоррозийных обработках и сохраняет геометрию кузова на всем протяжении срока службы автомобиля.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».