Corvette Grand Sport X станет гибридом с eAWD

Совершенно новый двигатель и гибридная силовая установка ожидают Chevrolet Corvette Grand Sport X, который появится в 2027 году, по предварительным данным. Атмосферный V8 объёмом 6,7 литра семейства LS6 обеспечит базовую мощность около 535 л.с., что выше показателей Corvette Stingray. Гибридная версия с дополнительным электромотором на передней оси позволит реализовать полный привод, увеличив суммарную мощность до 721 л.с. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Corvette

Электромотор, аналогичный системе Corvette ZR1X, улучшит динамику и управляемость модели. Эта конфигурация может заменить текущую версию E-Ray, а Grand Sport вернётся в линейку как более универсальный вариант между базовыми и трековыми версиями. Такие изменения указывают на продолжение трансформации Corvette в гибридный суперкар.

Ключевая особенность в виде атмосферного V8 сохранится, что позволит Chevrolet сделать ставку на комбинацию традиционной мощности и электрических технологий. Это не только повысит характеристики, но и поддержит эмоциональную составляющую, за которую ценят Corvette. Таким образом, бренд стремится усилить свои позиции на рынке, предлагая инновации без утраты классического духа.