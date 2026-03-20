Ferrari отзывает 12Cilindri из-за чрезмерной тонировки

В Северной Америке Ferrari отзывает 80 автомобилей моделей 12Cilindri 2025–2026 годов из-за проблем с тонировкой стекол, что не соответствует американским стандартам безопасности. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Согласно федеральному стандарту FMVSS № 205, светопропускание стекол должно быть не менее 70%, но у данных автомобилей оно оказалось ниже, что может повлиять на обзорность и повысить риск аварий. Производитель объясняет это неверной конфигурацией технических параметров для рынка США, где автомобили получили затемнённые стекла, не прошедшие сертификацию.

Проблема была обнаружена в марте 2026 года во время предпродажной подготовки в США, после чего Ferrari инициировала отзывную кампанию под номером 26V152. Никаких гарантийных обращений или инцидентов, связанных с этим дефектом, не зафиксировано.

Владельцам автомобилей бесплатно заменят задние и боковые стекла на соответствующие стандартам версии, с уведомлениями, запланированными на 15 мая 2026 года. Производство уже скорректировано для устранения этой ошибки.