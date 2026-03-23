BMW отказывается от хрома

В будущих автомобилях BMW на платформе Neue Klasse хромированные детали уступят место светящимся решёткам радиатора, что подчеркнёт их цифровую и электрическую сущность. Такая подсветка, известная как Iconic Glow, уже используется в некоторых моделях, а компания намерена расширить её применение, делая машины более заметными в темноте, где хром теряет эффект. Об этом сообщает издание speedme.ru.

По словам представителей бренда, свет становится ключевым элементом визуальной идентификации, что должно повысить узнаваемость на дороге и выделить модели среди конкурентов. Эти изменения отражают общий тренд для авто 2026 года, где дизайн всё чаще строится вокруг цифровых и световых решений, а не традиционного декора.

Новая концепция также включает более гладкие линии кузова и упрощённые формы, что уже применяется в последних моделях, таких как iX3 и новое поколение i3. Таким образом, BMW делает ставку на современные технологии, чтобы усилить эстетическое воздействие и адаптироваться к растущему спросу на инновации в автомобильной индустрии.