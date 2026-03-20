Европейский автопром окончательно уступил Китаю. В 2025 году импорт автомобилей и комплектующих из КНР в страны Европейского союза (ЕС) впервые оказался больше, чем экспорт аналогичной продукции из Евросоюза в Китай. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные консалтинговой компании EY.

Основной причиной смены баланса аналитики называют резкое сокращение европейских поставок на китайский рынок. За прошлый год экспорт из Европы в Китай снизился на 34 процента, составив 16 миллиардов евро. При этом поток машин из Китая увеличился на 8 процентов и достиг отметки в 22 миллиарда евро.

Таким образом, с 2022 года автомобильный экспорт из ЕС в Китай сократился более чем в два раза. Исключением остается Германия, где объемы отгрузок пока еще превышают объемы ввозимых китайских машин и запчастей, подчеркивают эксперты. Но эта разница стремительно тает. Если в 2022 году немецкие производители поставили на китайский рынок машин на 30 миллиардов евро, то по итогам 2025 года этот показатель упал до 13,6 миллиарда евро. За тот же период импорт из Китая в Германию вырос на две трети, достигнув 7,4 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что Россия стремительно нарастила объемы ввоза китайских грузовых автомобилей. В феврале поставки выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из таможенной статистики КНР.