«АвтоВАЗ» собрался предложить россиянам подписку на одну свою модель

«АвтоВАЗ» планирует предложить россиянам необычный способ владения автомобилем. Речь идет о программе подписки на модель Lada Vesta в исполнении «Драйв». Об этом в своем Telegram-канале сообщил автомобильный эксперт Артем Самородов. Причем он подчеркнул, что услуга «уже скоро» будет доступна.

«Лента.ру» обратилась за комментарием к производителю. Представитель «АвтоВАЗа» отметил, что «компания только просчитывает такой бизнес-кейс, и это не окончательное решение».

Тем не менее, по информации автоэксперта, договор аренды будет рассчитан на 12 месяцев. Ежемесячный платеж составит 43 990 рублей с 20 апреля 2026 года (527 880 рублей в год). В рамках подписки разрешено управление машиной не более чем трем водителям. Максимальный разрешенный пробег ограничен 30 тысячами километров.

В ежемесячную стоимость включены полисы ОСАГО и каско, обслуживание транспортного средства, сезонная замена шин, а также услуги спутниковой безопасности.

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи нового компактного кроссовера Belgee X50+ по привлекательной цене. Автомобиль уже появился в официальных дилерских центрах в трех вариантах исполнения — «Актив», «Стиль» и «Престиж».