Американец продал Tesla после ДТП и позже нашел ее в Белоруссии

Житель США не отвязал подписку с разбитого электромобиля Tesla Model 3 и через год обнаружил ее в Белоруссии в рабочем состоянии. Об этом сообщил пользователь под ником andrewqtran в социальной сети Threads*.

— Моя старая машина попала под списание в прошлом году. Учетку не удалили. И сегодня я получаю письмо об активации премиум-подписки. Проверяю и понимаю, что она в Беларуси, — написал он.

Отдельно пользователь удивился, что может управлять некоторыми функциями авто даже на таком расстоянии: климат-контроль или открытие-закрытие дверей. В соцсетях он попросил передать спасибо новому владельцу за то, что тот дал его Tesla вторую жизнь.

В декабре прошлого года в Telegram-канале Baza писали, что порядка 15 человек погибли в пожарах из-за заблокированных дверей в автомобилях Tesla. Автомобилисты подают жалобы на автоматические дверные ручки машин уже нескольких лет. Технология привела к гибели минимум 15 людей — более половины случаев произошло с ноября 2024 года.

