В РФ выставили на продажу Hyundai Creta первого поколения

Как выяснила "Российская газета", в Новом Уренгое выставили на продажу Hyundai Creta первого поколения, который с 2019 года проехал всего 16 тысяч км. За свой кроссовер владелец просит 2 650 000 рублей.

"Состояние нового автомобиля. Сигнализация, автозапуск, вебасто. Два комплекта колес на оригинальных дисках. Машина 5 лет стоит в теплом гараже. Пробег летний, когда приезжаю в город на два месяца. Автомобиль приобретен в салоне в Новом Уренгое, все дополнительное оборудование установлено там. Без торга. Салон - кожа. Без ДТП, прозрачная история авто", - отмечается в объявлении.

Под капотом у Creta двигатель 2,0 литра, который выдает 149 л.с. Коробка - автомат. Привод - полный.

