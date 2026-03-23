GMC представит обновленный Yukon в 2027 году с двигателем от Cadillac

Американский автопроизводитель GMC планирует выпустить обновлённый полноразмерный внедорожник Yukon в 2027 году, предложив покупателям расширенный выбор силовых агрегатов. Согласно регистрационным документам, в линейке двигателей появится новый компрессорный мотор, ранее использовавшийся в Cadillac Escalade-V, что может сделать топовые версии модели особенно привлекательными. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© GMC

Новый двигатель представляет собой 6,2-литровый V8 с механическим нагнетателем, развивающий мощность 682 лошадиные силы и крутящий момент 885 Ньютон-метров. Этот агрегат, вероятно, будет доступен для версии Denali Ultimate и, возможно, для внедорожной модификации AT4 Ultimate с полным приводом. Остальные варианты включают атмосферные V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра, а также рядный шестицилиндровый турбодизель 3,0 литра.

Модификация AT4, ориентированная на бездорожье, уже оснащается защитой днища, 20-дюймовыми колёсами с внедорожными шинами и пневмоподвеской, увеличивающей клиренс на 51 миллиметр. Такие особенности позволяют сочетать высокую мощность с улучшенными внедорожными характеристиками, что делает Yukon универсальным решением для различных условий эксплуатации.