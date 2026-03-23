МЭА рекомендует снизить скорость ради экономии топлива

Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило ряд рекомендаций для стран-участниц, включая снижение максимальной скорости на автомагистралях, в целях справиться с резким ростом цен на нефть и надвигающимся дефицитом топлива, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает издание, большинство мер направлены на сокращение потребления топлива для автомобильного транспорта, учитывая его высокий расход легковыми и грузовыми автомобилями, хотя меры касаются и авиаперевозок, и даже способов приготовления пищи.

"Предложенные меры представляют собой перечень незамедлительных и конкретных шагов, которые могут предпринять правительства, компании и домохозяйства, чтобы защитить потребителей от последствий этого кризиса", - заявил изданию исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Что предлагается?

Перевести работников на удаленную работу в тех отраслях, где это возможно;

снизить разрешенную максимальную скорость на автомагистралях как минимум на 10 км/ч;

поощрять использование общественного транспорта;

ограничить доступ автомобилей на дороги в крупных городах с помощью системы смены номерных знаков (подразумевается разрешение на въезд в конкретные дни четных и нечетных номеров. - Прим. "РГ");

поощрять экономичное вождение коммерческого транспорта за счет оптимизации загрузки и технического обслуживания;

сократить использование сжиженного нефтяного газа в качестве топлива для транспорта, чтобы использовать его для нужд первой необходимости;

по возможности избегать авиаперелетов;

поощрять использование электрических и индукционных плит для приготовления пищи;

способствовать переходу промышленных предприятий со сжиженного природного газа на использование альтернативных видов нефтехимического сырья.

Американо-израильская военная операция против Ирана и перекрытие Ормузского пролива нанесли удар по международному рынку углеводородов и другим отраслям мировой экономики.