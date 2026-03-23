Продажи PHEV в РФ за два месяца выросли на 85%

За первые два месяца 2026 года российский рынок новых подключаемых гибридов (PHEV) показал резкий рост. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в январе–феврале было реализовано 7,9 тыс. таких автомобилей, что на 85 % превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Источником статистики выступают данные АО «ППК».

© runews24.ru

Эксперты агентства отмечают, что рост сегмента PHEV происходит на фоне общего снижения рынка легковых автомобилей. В январе–феврале совокупные продажи «легковушек» упали на 3,9 %, однако доля подключаемых гибридов в структуре рынка выросла с 2,6 % (по итогам первых двух месяцев 2025 года) до 4,9 % в январе–феврале 2026 года.

По маркам лидером сегмента стал Voyah, на который пришлось около 1,8 тыс. проданных машин, или 22 % всех реализованных PHEV. На втором месте находится Geely с результатом примерно 1,5 тыс. единиц, третью строчку занимает Lixiang с 1,1 тыс. автомобилей. Замыкают первую пятерку бренды Evolute и Lynk & Co.

В модельном зачете первое место занял кроссовер Voyah Free, разошедшийся тиражом около 1,4 тыс. экземпляров за два месяца. На второй позиции расположен Evolute i-SPACE с результатом порядка 0,8 тыс. машин, столько же продано и гибридов Geely EX5 EM-i, которые делят вторую–третью строчки рейтинга.

В «Автостате» обращают внимание, что в топ-10 самых востребованных подключаемых гибридов половину позиций занимают модели-новички, которые год назад еще не присутствовали на российском рынке. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о быстром обновлении линейки и растущем интересе покупателей к технологиям частичной электрификации.

