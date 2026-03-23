BMW внедрила разъем NACS в i5

BMW удивила рынок, запустив первый серийный электрокар с разъёмом NACS в США, и им оказался седан i5. Это решение стало неожиданным, поскольку ожидалось, что новые модели iX3 и i3 первыми получат поддержку стандарта Tesla. Топовая модификация M60 уже оснащается портом NACS прямо с завода, что позволяет ей полноценно использовать сеть Tesla Supercharger без адаптера. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Базовые версии i5, такие как eDrive40 и xDrive40, пока сохраняют старый стандарт CCS, и доступ к зарядке Tesla для них будет предоставлен позже через обновление программного обеспечения. Все автомобили производятся на одном заводе, что делает подход BMW довольно необычным, подчёркивая постепенную интеграцию нового стандарта.

Переход на NACS важен для BMW, так как этот стандарт становится доминирующим в Северной Америке, что упрощает зарядку для владельцев и расширяет доступ к инфраструктуре. Стратегия бренда выглядит осторожной, начиная с флагманских версий, что отражает адаптацию к меняющимся рыночным условиям без резких изменений.