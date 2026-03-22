Советские автомобили "Волга" обрели неожиданную популярность за океаном: американцы высоко оценили лаконичный дизайн и надежность этих машин. Более того, за "Волги" из СССР граждане США готовы платить сумму, превышающую стоимость культового Ford Mustang.

По информации Shot, автомобили отечественного производства, украшенные знаменитым "бегущим оленем", все чаще встречаются на дорогах Соединенных Штатов. Американцы активно ищут, где можно приобрести "Волги". Сами покупатели из США выражают восхищение высоким уровнем сборки, комфортным интерьером и просторным салоном. В свою очередь, предприимчивые торговцы уже размещают объявления, используя американскую символику и пейзажи, чтобы продемонстрировать, как "Волга" будет выглядеть в местных условиях.

Ценовой диапазон на эти автомобили варьируется от 10 тысяч долларов (примерно 820 тысяч российских рублей) до 40 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей).

Для сравнения: стоимость нового Ford Mustang на американском рынке составляет порядка 3 млн рублей. Наибольшим спросом пользуются "Волги", выпущенные в период с 1976 по 1990 год. Они особенно ценятся из-за строгого советского стиля.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в России стартовал проект возрожденной Volga. Первый автомобиль - Volga K50 - уже рассекречен.