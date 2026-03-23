GAC Toyota представит седан Bozhi 7 с Huawei Harmony OS в марте

Китайский рынок готовится к появлению нового электромобиля — седана Bozhi 7 от GAC Toyota, официальный запуск которого запланирован на 29 марта. Автомобиль уже доступен для предзаказа в пяти комплектациях, стоимость которых варьируется от 156,8 до 209,8 тысяч юаней, что подчеркивает его технологическую насыщенность в данном ценовом диапазоне. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Модель позиционируется как крупный электромобиль, где особое внимание уделено цифровым решениям и комфорту. Ключевой особенностью станет интеграция полноценной операционной системы HarmonyOS от Huawei, что обеспечивает современный пользовательский интерфейс. Автомобиль также получит интеллектуальную пневмоподвеску, систему помощи водителю Momenta R6 с элементами автопилота и специальные кресла, разработанные для длительных поездок. Наличие лидара на крыше свидетельствует о высоком уровне автономных функций.

Внешний дизайн Bozhi 7 выполнен в современном стиле с закрытой передней частью и светодиодной оптикой. Аэродинамический профиль с покатой крышей и скрытыми дверными ручками способствует снижению сопротивления воздуха, что положительно влияет на эффективность и запас хода. Интерьер оформлен в минималистичном ключе с использованием премиальных материалов и акцентом на цифровые технологии.

В салоне установлен крупный центральный дисплей, проекционный экран, система распознавания лиц и качественная акустическая система. Компактный селектор трансмиссии позволил освободить дополнительное пространство, повысив практичность. Электромотор мощностью 207 кВт обеспечивает максимальную скорость 180 км/ч, а два варианта батарей — ёмкостью 71,35 и 88,13 кВт/ч — предлагают запас хода до 600 и 700 километров соответственно.

Таким образом, Bozhi 7 сочетает передовые цифровые технологии, высокий комфорт и конкурентные технические характеристики, что делает его значимым шагом Toyota в сегменте электромобилей на фоне усиливающейся конкуренции с китайскими производителями.