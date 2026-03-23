Porsche представила уникальный Taycan Turbo GT Formula E World Champion

Немецкий автопроизводитель Porsche представил уникальный электрокар Taycan Turbo GT Formula E World Champion, созданный в честь победы команды в чемпионате Формулы E сезона 2024/2025. Этот эксклюзивный проект разработан совместно с подразделением Porsche Motorsport и программой индивидуализации Sonderwunsch, при этом автомобиль является единичным экземпляром и не будет доступен для продажи даже ограниченным тиражом. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В основе модели лежит самая экстремальная версия Taycan Turbo GT с пакетом Weissach, развивающая до 1034 л.с. с кратковременным бустом мощности, который по своей логике напоминает режим Attack Mode в болидах Формулы E. Автомобиль получил снижение массы примерно на 70 кг, что улучшает динамику и управляемость, и уже используется в качестве автомобиля безопасности в чемпионате, что подчеркивает его близость к гоночным технологиям.

Особое внимание уделено дизайну и деталям: электрокар окрашен в фирменные цвета болидов Porsche 99X Electric, включая сочетание черного и Purple Sky, а также получил уникальные элементы вроде разноцветных колпачков колес. В салоне присутствуют индивидуальные штрихи, такие как логотипы гоночного болида на подголовниках, специальный руль и табличка Sonderwunsch, формируя образ автомобиля, максимально приближенного к болиду Формулы E, но адаптированного для дорог общего пользования.

Проект возвращает традицию марки выпускать специальные версии автомобилей в честь спортивных достижений, хотя теперь акцент сместился в сторону дизайна и индивидуализации, а не тесной связи с гоночной техникой. Porsche оставляет возможность воспроизвести аналогичный автомобиль через программу персонализации, что фактически позволяет клиентам создать максимально близкую копию, делая Taycan Turbo GT Formula E World Champion не просто шоу-каром, а демонстрацией возможностей бренда в области электромобилей и индивидуализации.