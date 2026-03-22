Ferrari объяснила переход на сенсорные экраны в салонах своих автомобилей

Глава Ferrari Бенедетто Винья прямо заявил, что переход на сенсорные панели в салоне – это не только дань технологическому тренду. По его словам, компания преследует сразу две цели: снижение затрат и привлечение новой аудитории. Вообще, отказ от физических переключателей даёт ощутимую экономию – до 50% на производстве.

Винья пояснил, что для создания обычной кнопки нужна специальная пресс-форма, а виртуальный аналог на экране такой оснастки не требует. Получается, каждый сенсорный элемент – это экономия на инструментах, материалах и логистике.

Кстати, есть и маркетинговая сторона. Молодые покупатели, выросшие со смартфонами, просто ожидают увидеть в машине современный цифровой интерфейс. Такой подход делает бренд более актуальным для нового поколения, которое не всегда разделяет ностальгию по механическим клавишам. В общем-то, это логичный шаг, хотя и спорный для многих поклонников традиционного автомобилестроения. При этом Ferrari не собирается полностью отказываться от тактильных ощущений – в самых важных зонах, например для переключения передач, физические элементы останутся.

Но общая тенденция ясна: будущее за гибридными решениями, где сенсоры экономят деньги компании и соответствуют ожиданиям рынка.