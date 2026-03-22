Тысячи автомобилей премиум-класса застряли на острове в Африке из-за войны на Ближнем Востоке

На небольшом кенийском острове Ламу скопилось около четырех тысяч новых машин класса люкс. Инцидент произошел из-за сбоев в логистике, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Отмечается, что изначально суда с автомобилями направлялись из Японии в Дубай, однако не смогли дойти до пункта назначения. Они должны были пройти через Ормузский пролив, но из-за начала конфликта в Иране экипажи решили искать альтернативные маршруты, это привело корабли в Восточную Африку.

Один из кораблей вышел из Йокогамы 24 февраля, за четыре дня до начала атак на Иран. 1 марта его предполагаемый пункт назначения, порт Джебель-Али в Дубае, подвергся иранской атаке, после чего экипаж принял решение швартоваться в Ламу. Вслед за ним на остров стали прибывать и другие судна, оказавшиеся в подобной ситуации из-за перекрытия Ормузского пролива. Два корабля итальянской компании разгрузили свои автомобили на минувшей неделе.

Ситуацию усугубляет тот факт, что на острове, площадь которого составляет всего 57 квадратных километров и где проживает 25,8 тысячи человек, запрещено автомобильное движение. Исключение сделано только для машины окружного комиссара и карет скорой помощи. Грузовые и пассажирские перевозки там осуществляются с ослов и лодок.

Вместе с тем поток машин в ближайшее время может только возрасти. На следующей неделе ожидается прибытие еще одного судна, который перевозит пять тысяч авто. Дальнейшая судьба уже доставленных машин и их конечное место назначения пока остаются неизвестными. Власти Кении между тем заявили, что держат ситуацию на контроле, пишет газета Bild.

Ранее японские власти обратилось к жителям страны с призывом воздержаться от массовых закупок туалетной бумаги в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Правительство заверило, что сырья для производства этой продукции внутри страны достаточно.