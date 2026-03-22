Эти машины ушедших брендов россияне любят до сих пор: самые часто ввозимые марки

Эксперт Сергей Целиков подвел итоги четырехлетнего импорта автомобилей глобальных (некитайских) марок в Россию. С марта 2022 по февраль 2026 года в страну было ввезено ровно 2 миллиона таких легковых авто. Из них 482 тыс. – новые машины, а более 1,5 млн – автомобили с пробегом.

Список самых популярных новых автомобилей «ушедших» брендов

Toyota – 90 100 шт.

Kia – 53 300 шт.

Hyundai – 52 500 шт.

BMW – 47 100 шт.

Mercedes-Benz – 28 200 шт.

Mazda – 25 000 шт.

Volkswagen – 24 600 шт.

Lexus – 19 000 шт.

Mitsubishi – 18 900 шт.

Audi – 14 500 шт.

Лидеры вторичного рынка

Toyota — 382 000 шт.

Honda — 297 000 шт.

BMW — 120 000 шт.

Kia — 93 500 шт.

Nissan — 77 800 шт.

Далее в десятке Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz, Subaru и Mazda.

«Эти бренды можно воспринимать как самые сильные в глазах российских автовладельцев. Даже после ухода тяга к автомобилям этих марок остается максимальной», – прокомментировал статистику Сергей Целиков.

Самым «слабым» глобальным брендом эксперт назвал Renault. Несмотря на то, что в России насчитывается более 2 миллионов владельцев этой марки, за четыре года было ввезено всего 239 новых автомобилей Renault. Это говорит либо о насыщенности рынка уже имеющимися машинами, либо о низком спросе на импортные поставки.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7 с расходом топлива 2 л на 100 км.