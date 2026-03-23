Почти Rolls-Royce: в РФ стартуют продажи ультрароскошного Voyah Taishan
Voyah раскрыла комплектации модели Taishan для рынка РФ. Voyah Taishan снаружи напоминает Rolls-Royce: у него двухцветный кузов, длинный капот, хромированная решётка радиатора и 22-дюймовые колёсные диски. Длина автомобиля — 5 230, ширина — 2 025, высота — 1 817 мм, а колёсная база — 3 120 мм.Трёхмоторная гибридная установка выдаёт 517 л.с.
Российский офис марки Voyah раскрыл комплектации флагманского кроссовера Taishan. Модель позиционируется как новый стандарт машин премиального класса, где главный акцент сделан на высочайший уровень комфорта и передовые технологии.
Внутри просторного салона, рассчитанного на шесть человек, организованы 3 ряда сидений по схеме 2+2+2. Центральное место отведено двум креслам второго ряда, которые обладают электроприводом, включая выдвигающиеся подставки для ног.
В базовой версии заявлены трёхкамерная пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, 22-дюймовые колёсные диски и панорамная крыша. Подогрев и вентиляция имеются на всех трёх рядах сидений, а у кресел первого и второго ряда есть массаж.
Продолжают спиок трёхзонный климат-контроль, встроенный холодильник, центральный тачскрин диагональю 16,1 дюйма, потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма и 26 динамиков динамиками. Но стоимость такого варианта будет раскрыта позже.
Кстати, в Китае рекомендованная цена новинки составляет 509 900 юаней (около 6 млн рублей).