Exeed Exlantix прошел экстремальные испытания при минус 30 градусах

Тест «триатлон Айронмен» показал живучесть Exeed Exlantix ET при минус 30 градусах.

Электромобиль Exeed Exlantix ET показал высокую выносливость в ходе экстремальных тестов, проведенных в рамках промо-роликов серии Mission Impossible.

Электрокар успешно справился с маневрами на песчаных горках, движением по крышам железнодорожных вагонов и испытаниями на скорость, демонстрируя при этом устойчивость к низким температурам. Компания назвала комплекс испытаний «триатлоном Айронмен в автоиндустрии».

Первым этапом теста стала проверка батареи: аккумулятор сняли с машины, погрузили на час в ледяную воду, затем два часа выдерживали при комнатной температуре, проверили герметичность и установили обратно. Автомобиль продолжил движение без сбоев. Следующий этап включал четырехчасовое обливание всего кузова холодной водой при минус 30 градусах, после чего машина сутки оставалась на морозе. По завершении испытаний электромобиль возобновил работу дистанционно через смартфон.

В заключительном тесте Exeed Exlantix преодолел дистанцию на морозе минус 30 градусов при внутренней температуре салона плюс 23 градуса с включенным кондиционером и климат-контролем в режиме «Авто». Счетчик показал «0» остатка пробега через 392 км, а полная остановка машины произошла после 435,9 км, передает издание autopilot.ru.

