В Новосибирске цены на электрокары и гибриды рухнули на 27,5%

В Новосибирске за год зафиксирован значительный спад цен на новые электромобили и гибриды. По данным на февраль текущего года, средняя стоимость таких машин составила 11,9 млн рублей, что на 27,5% ниже, чем год назад. Об этом РБК рассказал Вадим Маньков, директор по развитию «Авто.ру Восток» и «Академии Авто.ру Бизнес».

«Причинами отрицательной ценовой динамики стали расширение модельного ряда и усиление конкуренции среди китайских брендов», — отметил эксперт.

На вторичном рынке ситуация схожая: подержанные электрокары и гибриды подешевели на 26%, до 1,9 млн рублей. Аналитики объясняют это старением автопарка (средний возраст вырос на 1,4 года) и увеличением среднего пробега (на 16,2 тыс. км), что традиционно снижает стоимость автомобилей.

«Сдерживающими факторами для развития сегмента гибридов и электромобилей по-прежнему остаются недостаточная развитость зарядной инфраструктуры и неприспособленность таких автомобилей к сибирскому климату. Поэтому пока существенного увеличения спроса на новые электрокары и гибриды нет», — пояснил Маньков.

