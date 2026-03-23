Audi представила электрический кроссовер E7X с мощностью до 670 л.с.

SAIC-Audi готовит электрический E7X с дальнобойной оптикой и двумя версиями привода.

Совместное предприятие SAIC-Audi анонсировало вторую модель бренда AUDI, выполненного в новом фирменном стиле без традиционных колец. Речь идет о полностью электрическом кроссовере E7X, который станет следующим шагом после ранее представленного фастбека E5 Sportback.

Публичная премьера новинки запланирована на апрель и состоится в рамках автосалона в Пекине. Производитель подготовил сразу 2 модификации модели. Базовая версия получит один электродвигатель мощностью 402 л.с. и привод на одну ось. Более производительная конфигурация будет оснащена двумя моторами с суммарной отдачей 670 л.с. и системой полного привода.

Среди ключевых технологических решений заявлен лидар, установленный на крыше автомобиля. Он будет обеспечивать работу системы автономного управления нового поколения. Также кроссовер получит цифровую проекционную оптику DLP с разрешением около 1 млн пикселей.

Внешнее и внутреннее оформление модели выполнено с акцентом на световые элементы. В частности, предусмотрена передняя панель с так называемой кольцевой световой поверхностью, подсвеченный логотип, а также светодиодные элементы с точечной графикой. Дополнительно заявлены колесные диски с балансировкой, позволяющей удерживать надпись AUDI в вертикальном положении при движении.

Информация о стоимости кроссовера на российском рынке пока отсутствует. При этом ранее поставляемые по параллельному импорту фастбеки E5 Sportback в конце 2025 года предлагались в диапазоне от 6,35 до 9,5 млн рублей.

