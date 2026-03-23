В продаже появились редкие дизельные «Жигули»

В Московской области продают заводской дизельный ВАЗ-2104. Как выяснил журнал Motor, за машину 1999 года выпуска планируют выручить 315 тыс. рублей, а её пробег составляет 63 тыс. км. Автомобиль укомплектован мотором ВАЗ-341 — это 4-тактный, 4-цилиндровый рядный вихрекамерный дизель размерностью 76×84 мм, чей рабочий объём составляет 1,52 л.

Выпуском двигателей занималось предприятие «Барнаултрансмаш», а собирало дизельные «четвёрки» и «пятерки» Опытно-промышленное производство Волжского автозавода.

Дальнейшего развития дизельная тема не получила: в 2003 году прекратился выпуск универсалов ВАЗ-21 045, а имевшиеся 500 моторов ВАЗ-341 установили на седаны ВАЗ-21 055.

Считается, что главной проблемой барнаульского дизеля является низкая механическая прочность поршневой группы — до ремонта мотор выхаживает 30−40 тыс. км.

Кстати, в конце 1976 года — Волжский автозавод выпустил первую опытно-промышленную партию внедорожников ВАЗ-2121 «Нива».

Для нового автозавода это было впечатляющим достижением — ведь строился он лишь для простой лицензионной сборки «Жигулей» (суть «русифицированной» версии «Фиата-124»).

Однако всего за шесть лет конструкторский коллектив смог разработать и запустить в производство полностью оригинальный внедорожник на агрегатах от легковушки.