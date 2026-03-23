В новом Volkswagen появилась опция, которую раньше ставили на Rolls-Royce

Volkswagen показал интерьер нового Atlas с подсветкой «звёздное небо».

Volkswagen Atlas нового поколения, который представят на автосалоне в Нью-Йорке в начале апреля, получит салон с откровенно премиальными амбициями. На тизерном изображении от производителя чётко виден дополнительный дисплей для переднего пассажира, окружённый эффектной подсветкой. Она очень напоминает знаменитую опцию «звёздное небо», которую можно заказать для потолка автомобилей Rolls-Royce.

По сути, такая компоновка уже опробована на китайском рынке. Там продаётся кроссовер Teramont Pro, который можно считать близким родственником нового Atlas. У китайской модели, помимо цифровой приборки и 15-дюймового центрального экрана, есть 11,6-дюймовый дисплей для того, кто сидит рядом с водителем. Плюс к этому – 30-цветная атмосферная подсветка, система ароматизации и сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем. Скорее всего, львиная доля этих опций перекочует и в североамериканскую версию.

Техническая основа у машины будет совершенно новой. Как сообщают источники, кроссовер построят на платформе MQB Evo. В роли силовой установки, по всей видимости, выступит уже знакомый по Tiguan двигатель EA888 evo5. Правда, для более крупного Atlas его могут немного «дотянуть» по мощности – сейчас этот мотор выдаёт 268 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента.

В Штатах обновлённый Atlas появится в продаже как модель 2027 года. Окончательные цены и список комплектаций производитель пока держит в секрете, но ясно одно: Volkswagen явно нацелился на более высокий сегмент, чем раньше.