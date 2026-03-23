В Анапе разрешили платить за парковку в течение трех суток

На территории Анапы с 23 марта расширят функционал работы парковочных мест. Как сообщила в своем канале в Telegram глава курорта Светлана Маслова, новые опции добавили по просьбам жителей. В числе нововведений - оплата с задержкой до трех суток.

Так называемая постоплата будет работать до 23:59 третьих суток с момента начала парковочной сессии. Это очень поможет в те моменты, когда по разным причинам плохо работает интернет или банально закончились деньги на счету. Раньше жители могли провести оплату, но она не проходила до 00:00, и сразу начислялся штраф.

"Также добавлена парковочная зона 4001, предусматривающая бесплатную стоянку автомобилей на платной парковке, прилегающей к ряду социальных объектов, продолжительностью 60 минут. Перечень объектов можно посмотреть на карте горпарковок, такие парковки выделены оранжевым цветом", - отметила Маслова.

По праздникам парковки в городе будут становиться бесплатными, в том числе так будет происходить 1 сентября, в День города 15 декабря и в День освобождения Анапы и района от немецко-фашистских захватчиков - 21 сентября.

Сейчас парковка в Анапе стоит 40 рублей в час, при этом первые 15 минут бесплатны. Можно также получить резидентский парковочный абонемент, он стоит 6240 рублей в год.