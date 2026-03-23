JAC переделал модель N200 по просьбе российских ритейлеров

JAC вывел на рынок 20-тонный N200 с третьей поворотной осью. Стимулом для создания такой модификации послужили отзывы крупных ритейлеров, которые ранее приобрели двухосные JAC N200. Правда, на фоне ужесточения правил перевозок кдиенты могли загружать машины только на 70% от их максимальной грузоподъемности — около 7 вместо 10 тонн.

Также заказчик может может попросить, чтобы машину оборудовали поворотной осью. Эта версия шасси разработана для коммунальной сферы и предназначена для застройки под мусоровозы и другую спецтехнику.

Элементы крепления третьей оси специально для рынка РФ изготавливаются в усиленном исполнении. Новые крепления будут также использоваться на всех модификациях JAC N200 6х2 с подъёмной осью.

Наличие поворотной оси позволяет не только увеличить массу перевозимого груза без превышения весогабаритных нормативов, но и повысить маневренность техники: радиус поворота уменьшился с 7,7 до 6,1 м.

Грузоподъемность шасси нового JAC N200 6x2 полной массой 19 980 кг составляет 13 300 кг. Распределение нагрузки между двумя задними осями стандартное — 50 на 50%.

Между тем, китайские производители грузовиков готовятся выйти на рынок Европы. Поднебесные электротраки имеют шансы стремительно завоевать европейский рынок благодаря более совершенным технологиям и более низким ценам.

Агентство Reuters выявило более полудюжины компаний, планирующих начать продажи тяжелых грузовиков на рынке Европы до конца 2026 года.