Дилер отказал россиянке в полной компенсации за бракованную китайскую машину

Представители дилерской компании «М-Авто» отказали 27-летней россиянке из Тулы в полной компенсации за бракованный седан бизнес-класса Chery Arrizo, приобретенный девушкой в кредит. Об этом инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

© Lenta.ru

Автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей был куплен в кредит в августе 2023 года, на тот момент в вышеуказанной компании работал супруг потерпевшей. Первые 2,5 года машина функционировала исправно, однако в дальнейшем стали проявляться дефекты.

В конце прошлого года девушка заметила проблемы в работе двигателя после 50 тысяч километров пробега. В диагностическом центре подтвердили факт неполадок и забрали транспортное средство на ремонт. Однако спустя полтора месяца выяснилось, что сроки доставки необходимых запчастей из Китая резко выросли. Отвечать, когда примерно ожидать доставку, в автосервисе не стали.

Несмотря на выявленные проблемы, дилерский центр отказался предоставлять семье новую машину на замену. В итоге девушка продолжила выплачивать проценты по кредиту, хотя машиной на тот момент уже давно не пользовалась. На этом фоне супруги потребовали от дилера компенсировать затраты на покупку авто, страховку, переплату (с учетом процентов по займу), а также моральный ущерб. Итоговая сумма требований составила 3,4 миллиона рублей. После этого компания выплатила пострадавшей семье только 2,97 миллиона, сославшись на то, что супруги купили машину «и так очень выгодно».

Это далеко не первый случай, когда россияне жалуются на качество китайских автомобилей. Самая распространенная претензия заключается в том, что такие машины не приспособлены к жестким климатическим условиям, особенно в зимний период, когда большую часть страны накрывают сильные морозы. Кроме того, россияне массово жалуются на некачественное внешнее покрытие салона, которое быстро покрывается ржавчиной, а также на некорректную работу электроники.