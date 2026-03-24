Кроссоверы Belgee X50+ начали появляться на площадках российских дилеров.

От предшественника - Belgee X50 - новинка отличает пересмотренный внешний дизайн (изменены оформление фронтальной и задней частей кузова, светодиодные фары и фонари, в новом переднем бампере увеличен воздухозаборник. При этом из стальных штампованных деталей изменилась только пятая дверь. В салоне полностью изменен дизайн передней панели, появился более крупный дисплей мультимедийной системы.

Под капотом установлен четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатый преселективный "робот". Привод - передний.

Автомобиль представлен в трех комплектациях: "Актив" (от 2 319 990 рублей), "Стиль" (от 2 505 990 рублей) и "Престиж" (от 2 675 990 рублей).

В базовую комплектацию входят 17-дюймовые диски, зеркала с электроприводом, запуск двигателя кнопкой, однозонный климат, круиз-контроль, цифровая "приборка", медиацентр с сенсорным экраном, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС и зимний пакет.

В исполнении "Стиль" добавляются 18-дюймовые колесные диски, бесключевой доступ со стороны водителя, электропривод складывания зеркал и увеличенный до 14,6 дюйма экран мультимедиа.

В комплектации "Престиж" предусмотрены панорамная крыша с люком, беспроводная зарядка, многоцветная атмосферная подсветка, прозрачные солнцезащитные козырьки, электропривод двери багажника, обогрев лобового стекла и расширенный набор электронных ассистентов.

На данный момент модельный ряд бренда Belgee в РФ представлен кроссоверами X50 и Х70, а также компактным городским седаном S50.