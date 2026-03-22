Автопроизводители массово отказываются от перехода на электромобили

По меньшей мере 12 крупных концернов сократили свои планы по выпуску машин и понесли из-за этого миллиардные убытки. Спрос на автомобили с двигателем внутреннего сгорания сохраняется, и производители теперь склонны выпускать гибриды.

Одной из последних компаний, которая заявила о смене стратегии, стала Honda. Как пишет газета Financial Times, на прошлой неделе там отказались от планов прекратить производство автомобилей с ДВС к 2040 году. Смена курса будет стоить компании 16 млрд долл. в течение следующих двух лет. Ранее о снижении целевых показателей по выпуску полностью электрических машин заявили Mercedes-Benz, Ford, Stellantis и Volvo Cars.

Среди люксовых брендов об изменении позиции на прошлой неделе объявила принадлежащая корпорации BMW Rolls-Royce. В компании намерены выпускать автомобили с бензиновыми двигателями и после 2030 года. На похожие шаги ранее пошли Bentley, Lotus, Audi и Porsche.

Одна из причин смены стратегии производителей — политическая, отмечает издание. К примеру, в США администрация Дональда Трампа отменила налоговые льготы для покупателей электрокаров, стала меньше тратить на зарядную инфраструктуру и смягчила целевые показатели автомобильных выбросов. На последнюю меру пошли и власти Евросоюза.