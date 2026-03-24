Почему Toyota решила напомнить о легендарном J70

Toyota показала ретро-концепт Land Cruiser с отсылкой к J70.

Toyota вновь доказала, что умеет не только заглядывать в будущее, но и бережно обращаться с собственной историей. В рамках токийского тюнинг-шоу компания представила четыре концепта на базе нового компактного Land Cruiser, и главным магнитом для взглядов стала версия Legendary. Это не просто дизайн-эксперимент — это полноценное путешествие в 1980-е, к легендарному поколению J70, которое до сих пор остается культовым среди офф-роуд энтузиастов.

Внешность Legendary построена на контрастах. Современный кузов Land Cruiser 250 получил хромированные диски в стиле винтажных моделей, ретро-надписи на передних крыльях и брызговики с логотипом Toyota. Вседорожные шины Yokohama Geolandar добавляют практичности, но главное здесь — атмосфера. Каждая деталь напоминает о времени, когда внедорожники не боялись грязи, а дизайнеры не стеснялись хрома.

Презентация концептов именно на тюнинг-шоу — тоже важный сигнал. В Toyota понимают, что Land Cruiser давно перестал быть просто транспортным средством. Это холст для творчества. Legendary призван вдохновить независимых мастеров и тюнинг-ателье на создание собственных ретро-проектов. Первые отклики уже появились: японские ателье Jaos и Wald заинтересовались возможностью выпускать аксессуары в стилистике J70.

Интересно, что Legendary — не единственный ретро-жест Toyota в последнее время. В 2023 году бренд запустил программу GR Heritage Parts, предлагая оригинальные запчасти для культовых моделей прошлого. Но если тогда речь шла о поддержке владельцев старых автомобилей, то теперь компания показывает, как дух классики может жить в новых моделях.

Сам концепт, как и три его собрата (Street Cruiser, Meredian и Nature Explorer), не поступит в открытую продажу. Однако Toyota уже анонсировала, что многие элементы, включая стилизованные брызговики и декоративные накладки, могут появиться в линейке фирменных аксессуаров. Для фанатов, которые хотят придать своему Land Cruiser налет ретро-стиля, это станет настоящим подарком.

Остается только гадать, как Legendary повлияет на тюнинг-культуру вокруг новой модели. Но одно ясно: Toyota сделала ставку на преемственность, и это может стать трендом. В эпоху, когда электромобили и минимализм захватывают рынок, возвращение к хрому, винтажным шильдам и духу 80-х выглядит не ностальгией, а смелым дизайнерским высказыванием. А Land Cruiser, как и 40 лет назад, остается идеальной платформой для таких экспериментов.

