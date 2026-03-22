В гамме марки smart появился седан формата Toyota Camry

Smart рассекретил свою самую крупную модель #6 EHD. В КНР стартуют предварительные продажи седана smart #6 EHD. Его габариты — 4906×1922×1508 мм, а колёсная база растянулась до 2926 мм. Таким оборазом, новинка стала самой крупной моделью бренда. Напомним, что бренд smart изначально создали специально для производства микрокаров, но после перехода под крыло холдинга Geely выпуск компактов оказался свёрнут.

В состав подзаряжаемой силовой установки входит 1,5-литровый турбомотор отдачей 163 л.с., который через трёхступенчатую трансмиссию 3DHT может вращать передние колёса.

Суммарная отдача системы составляет 435 л.с. Клиентам предложат два варианта батарей – на 20 или 41,5 кВт·ч. На электричестве седан проезжает от 120 до 250 км (в зависимости от версии).

В Пекине дебютирует двухместный хетчбэк Smart #2 для рынков Китая и Европы. Производитель сообщает, что проект находится на завершающей стадии разработки.

Первый публичный показ прототипа модели Smart #2 состоится в рамках Пекинского автосалона Auto China 2026, который пройдёт с 24 апреля по 3 мая.