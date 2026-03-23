В России построили завод, который будет делать только мусоровозы

В Смоленске наращивают выпуск мусоровозов. Фирма «Завод КДМ» открыла новую линию сборки мусоровозов площадью более 1400 кв. м. Это позволит смоленскому заводу увеличить годовой выпуск мусоровозов (с 200 до 500 единиц), нарастить рыночную долю и сократить сроки поставки техники клиентам.

© Motor.ru

Модельная линейка ООО «Завод КДМ» сегодня насчитывает более 40 модификаций мусоровозов, которые производятся на любых базовых шасси. В 2025 году предприятие выпустило 200 таких машин, а доля компании составила 9%.

Инвестиции в расширение производства составили 140 млн рублей. Средства были направлены на строительство нового корпуса площадью более 1400 кв. м, подготовку помещений и приобретение оборудования.

В новый цех будет полностью перенесена сборка всех моделей мусоровозов «СМ» с задней загрузкой. Как подчёруивает пресс-служба компании, ежемесячно здесь будет осуществляться сборка от 40 до 50 единиц техники.

В Иркутске протестировали электрический мусоровоз нового поколения. Компания «РТ-НЭО ИРКУТСК» завершила двухнедельные испытания прототипа нового электрического мусоровоза, разработанного ПАО «КАМАЗ».