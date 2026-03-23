Ford Focus RS 2016 года выставлен на аукцион

На вторичном рынке снова можно найти одну из самых запоминающихся моделей среди спортивных хэтчбеков последнего десятилетия — Ford Focus RS образца 2016 года. Этот автомобиль с пробегом около 50 тысяч миль выставлен на аукционе, что оживило интерес к сегменту, который постепенно уходит в прошлое. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Представленный экземпляр отличается отличным состоянием и окрашен в характерный для серии RS цвет Nitrous Blue. Он имеет спортивный обвес, колёса диаметром 19 дюймов и двойную выхлопную систему. Внутри установлены кресла Recaro, мультимедийная система Sync 3 и качественная аудиоаппаратура.

Техническая часть включает 2,3-литровый турбированный двигатель EcoBoost мощностью 350 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с функцией распределения крутящего момента. Также автомобиль оснащён доработанным впуском для повышения эффективности.

Модель всегда ценилась за отличную управляемость, обеспечиваемую спортивной подвеской, системой выбора режимов движения и тормозами Brembo. Даже сегодня она остаётся ориентиром в своём классе и может соперничать с лучшими спортивными хэтчбеками. В условиях сокращения предложения подобных машин такие экземпляры становятся всё более востребованными среди ценителей.

Ford Focus RS уже можно считать современной классикой. С течением времени такие автомобили в хорошем состоянии, особенно с механической коробкой, будут только расти в цене.