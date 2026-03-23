Mansory превратила AMG G 63 в 820-сильного монстра

Тюнинг-ателье Mansory представило эксклюзивную версию внедорожника Mercedes-AMG G 63 под названием P820 Linea D’Arabo, превратив классический автомобиль в мощный и радикально оформленный проект. Главными особенностями стали существенное увеличение мощности двигателя до 820 лошадиных сил и уникальный дизайн с массивным обвесом, включающим расширители арок, новые бампера, капот и дополнительную светотехнику. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Внешний вид автомобиля дополняют задние двери, открывающиеся против хода движения, а также выдвижные подножки с подсветкой и крупный спойлер. Интерьер полностью переработан с использованием дорогой кожи, отдельных кресел второго ряда и фирменных элементов Mansory, что подчеркивает роскошь и индивидуальность модели.

Технические изменения включают доработку 4,0-литрового двигателя V8, что позволило значительно превысить стандартные показатели мощности. Этот проект демонстрирует философию ателье, ориентированную на эксклюзивность и яркий дизайн, даже если он выходит за рамки традиционных представлений.

На фоне растущего спроса на индивидуализацию премиальных автомобилей Mansory продолжает создавать эпатажные проекты, которые служат демонстрацией возможностей тюнинга. Такие модели вряд ли станут массовыми, но эффективно подчеркивают стремление к максимальной персонализации без компромиссов.