Nissan объявил о новой стратегии развития на рынке Индии

Японский автопроизводитель Nissan представил обновлённый план действий, где Индия становится центральным элементом его международной экспансии. В рамках этой стратегии компания намерена усилить своё присутствие на индийском рынке, одновременно превратив страну в важный хаб для поставок автомобилей в другие регионы мира. Для реализации этих целей бренд анонсировал выпуск трёх новых моделей в ближайшие двенадцать месяцев, что должно оживить его продуктовую линейку. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Расширение дилерской сети с 170 до 250 точек станет ключевым шагом для повышения доступности автомобилей Nissan для потребителей. Это позволит бренду охватить более широкую аудиторию и укрепить свои позиции в условиях высокой конкуренции. При этом компания делает акцент на гибкости в разработке, сохраняя независимое планирование и фирменный стиль, чтобы ускорить вывод моделей на рынок.

Экспорт остаётся приоритетным направлением: автомобили, произведённые в Индии, будут поставляться на Ближний Восток и в другие регионы, что соответствует глобальным трендам. Nissan также планирует предлагать конкурентные цены и специальные условия для первых покупателей, чтобы быстро нарастить долю рынка. Новые модели, включая ожидаемый Tekton, ориентированы как на локальные, так и на международные продажи.

Стратегия «Индия для Индии и Индия для мира» призвана помочь Nissan вернуть утраченные позиции и войти в число лидеров массового сегмента. Бренд ставит на масштаб и скорость, что выглядит разумным в контексте растущего индийского рынка. Если компании удастся сохранить баланс между ценой и качеством, у неё есть шансы на успешное возвращение.