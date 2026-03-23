Pontiac Trans Am 1981 года с минимальным пробегом выставлен на продажу

Коллекционный автомобильный рынок пополнился исключительной находкой — Pontiac Trans Am 1981 года, который за четыре десятилетия сменил лишь одного владельца и накатал меньше 10 тысяч миль. Этот факт подчеркивает его редкость даже среди других ценных экземпляров для коллекционеров. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Pontiac

Первый владелец купил машину новой и хранил её преимущественно в гараже, что объясняет минимальный пробег. За первые годы было пройдено примерно 8,8 тысячи километров, а в последующие десятилетия добавилось только около 6,4 тысяч километров. Сохранность автомобиля впечатляет: оригинальный салон, кузов в хорошем состоянии и множество заводских деталей остались нетронутыми.

Под капотом установлен двигатель V8 объёмом 5,0 литра, работающий в паре с механической коробкой передач, что повышает привлекательность для энтузиастов. Хотя есть небольшие доработки, такие как функциональный воздухозаборник и обновлённые элементы подвески, автомобиль в целом максимально близок к оригиналу. Это особенно ценно для любителей классики, которые ищут аутентичные модели.

Цена составляет около 35 тысяч долларов, что выглядит разумным предложением для такого редкого экземпляра. На фоне растущего интереса к классическим автомобилям подобные машины становятся инвестиционными активами, их ценность со временем только увеличивается. Эти автомобили служат капсулами времени, встречающимися всё реже, и их оригинальное состояние лишь усиливает коллекционную привлекательность.