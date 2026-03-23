Volkswagen и Volvo признаны самыми ненадежными авто

Свежий рейтинг надежности J.D. Power за 2026 год преподнес неприятные сюрпризы компаниям, которые не так давно считались едва ли не образчиками надежности и безопасности.

Худшим по показателю надежности от экспертов компании, изучающей уровень удовлетворенности клиентов, стал Volkswagen с показателем 301 проблема на 100 автомобилей.

На втором месте антирейтинга расположилась Volvo, которая в сознании многих, в том числе и в России, является практически символом надежности. Между тем, согласно статистике J.D. Power, у шведов - предпоследнее место с показателем 296 проблем на 100 автомобилей.

Далее в списке проблемных компаний следуют Land Rover (274 проблемы на 100 авто), Jeep (267 проблем) и Audi (244 проблемы).

Как уточняется, в основу рейтинга легло исследование на основе опросов американских пользователей, эксплуатирующих легковые автомобили в возрасте трех лет (2023 модельный год).

J.D. Power дало оценку 184 видам неполадок в девяти ключевых категориях: от работы силовой установки до электронных систем помощи водителю.

Следует, впрочем, уточнить, что львиную долю жалоб со стороны клиентов вызвали не работа моторов и трансмиссий, не надежность подвески и не антикоррозийная стойкость кузовов. Основные нарекания на машины лидеров антирейтинга связаны со сбоями мультимедийных центров, и, в частности, огрехи в работе протоколов Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, функционала беспроводной зарядки, телематических сервисов и системы обновления мультимедийной начинки по воздуху.

С другой стороны, похвалы J.D. Power удостоились автомобили Lexus - зафиксирована лишь 151 неисправность на 100 авто, бизнес-седан Lexus IS назван в отчете лучшим в своем сегменте.

"Серебро" рейтинга отдано Buick, "бронза" - автомобилям Mini. В пятерку лучших по показателю надежности попали также Cadillac и Chevrolet.