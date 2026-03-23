Mercedes-Benz Trucks протестировала модель eActros 600

В ходе масштабных испытаний в североевропейских странах грузовой электромобиль Mercedes-Benz eActros 600 подтвердил надёжность системы быстрой зарядки Megawatt Charging System (MCS). Тестирование включало использование различных зарядных станций — от общедоступных до коммерческих, расположенных в нескольких государствах Европы, которые эффективно работали даже в суровых зимних условиях. Важным результатом стала демонстрация способности автомобиля заряжаться на устройствах мощностью около 1 МВт, поддерживая оптимальную температуру батареи благодаря регулярным остановкам и контролю, что позволяло использовать полную мощность без потерь в эффективности. Технология MCS рассматривается как перспективное решение для тяжёлого электротранспорта, способное увеличить дальность пробега, сократить время зарядки и повысить производительность грузоперевозок. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Разработка этой инновации подходит к завершающей стадии: в настоящее время идёт финальная проверка совместимости MCS с оборудованием других производителей, параллельно ведётся строительство сети мощных зарядных станций в рамках проекта HoLa. Первые испытания серийных моделей eActros 600 с участием клиентов запланированы на вторую половину текущего года.