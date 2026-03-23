Японцы превратили универсал Toyota Probox во внедорожник Land Cruiser 70
Авторами стали специалисты ателье Hakobanya. Проект называется 70 BOX (или «70Yo.70 Destroyer», сообщает портал Carscoops.
Тюнеры полностью переработали переднюю часть Toyota Probox: появились круглые светодиодные фары, решетка радиатора с сотами, массивный бампер из неокрашенного пластика, а также расширенные передние крылья и новый капот. Дизайн точно копирует стиль модели Land Cruiser 70.
Чтобы образ был целостным, автомобиль получил пластиковый обвес по периметру, лифт подвески, внедорожные шины и багажник на крыше. Заднюю часть доработали не менее тщательно: оригинальные фонари скрыли под накладками, установив вместо них прямоугольные блоки в новом бампере.
Несмотря на суровую внешность, техническая начинка осталась стандартной. Под капотом — 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 107 л.с. или гибридная установка. Коробка передач — вариатор, привод может быть передним или полным. Тюнеры подчеркивают, что для такого проекта логичнее выбирать полноприводную версию.
Готовый автомобиль с учетом цены донора (новый Probox стоит от $ 12 тыс. до $ 14,2 тыс., то есть 1,02−1,21 млн рублей) можно приобрести у ателье примерно за $ 24,2 тыс. (около 2,06 млн рублей).
