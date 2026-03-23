Ведущие мировые автопроизводители сокращают выпуск электромобилей

Как стало известно Financial Times, по меньшей мере 12 мировых автопроизводителей сократили или полностью отказались от планов по массовому выпуску электромобилей.

В материале упоминаются компании Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Bentley, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz, Honda, Ford, Stellantis и Volvo.

Mercedes-Benz, Ford, Stellantis и Volvo Cars также снизили свои целевые показатели по переходу на полностью электрические автомобили, говорится в статье.

Компания Honda отказалась от планов прекратить выпуск машин с ДВС к 2040 году, несмотря на грядущие убытки в 16 млрд долларов.

Среди производителей автомобилей класса люкс марка Rolls-Royce скорректировала свои планы, заявив на прошлой неделе, что продолжит производство автомобилей с бензиновыми двигателями после 2030 года.

Несколько брендов отложили или изменили сроки электрификации. Bentley, Lotus, Audi и Porsche сократили планы по переходу на полностью или в значительной степени электрические автомобили в течение следующего десятилетия. Многие переключаются на выпуск подключаемых гибридных моделей.

Компания Lamborghini, принадлежащая Volkswagen, отказалась от планов по выпуску своей первой полностью электрической модели Lanzador к 2030 году и вместо этого представит ее в виде подключаемого гибрида.

Ferrari в прошлом году снизила свой целевой показатель производства электромобилей до 2030 года, но продолжает разработку своей первой электрической модели.

Bentley, также принадлежащая Volkswagen Group, заявила, что продолжит продавать подключаемые гибриды после 2035 года, отказавшись от своей прежней цели по выпуску только электромобилей.

Уменьшение производства и пересмотр бизнес-концепций связывают с высоким спросом на автомобили с ДВС, равно как с отменой или ограничениями мер государственной поддержки в США и Европе. После прихода к власти Дональда Трампа администрация США отменила федеральные налоговые льготы для покупателей электромобилей, сократила поддержку зарядной инфраструктуры и ослабила целевые показатели выбросов транспортных средств. Европейский союз также смягчил свои цели по выбросам.

По расчетам Financial Times, изменения в стратегиях развития электромобилей, включая отмену запусков и пересмотр инвестиционных планов, обошлись мировой автомобильной промышленности как минимум в 75 млрд долларов за последний год.