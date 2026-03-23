В РФ не пропускают объезжающих пробки автомобилистов

Россияне не пропускают объезжающих пробки автомобилистов. Львиная доля российских автомобилистов не готова пропускать граждан, которые объезжают пробку и потом пытаются вклиниться обратно в поток — этот вариант выбрали более половины участников опроса портала «Дром». Исследование есть в распоряжении Quto.ru.

Принципиально отказываются пропускать объезжающие пробки машины 51% российских водителей, ещё 42% уступают дорогу. Впрочем, среди последних 42% отметили, что не любят автохамов, а 6% — что жалеют их.

Только 7% респондентов признались, что и сами объезжают пробки и вклиниваются обратно.

Чаще других не пропускают таких хитрецов жители Томской (63%), Ленинградской и Оренбургской областей (по 60%). Среди тех, кто готов уступить дорогу, большинство живёт в Хакасии (54%), на Сахалине (51%) и в Ростовской области (50%).

Чаще всего объезжают пробки водители в Московской (12%), Воронежской и Тюменской областях (по 9%).

Впрочем, даже среди тех, кто отказывается пропускать дорожных хитрецов, есть исключения. Например, если водитель вежливый, включает поворотник и ждёт, пока его пропустят, а не пытается совсем нагло влезть в ряд.

