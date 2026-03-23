Xiaomi провела точечную модернизацию своего бестселлера SU7

Xiaomi модернизировала популярную модель SU7. Самым важным итогом обновления стало обновление электрической архитектуры. Так, у версий Standard и Pro напряжение теперь составляет 752 В (было 400 В), а у варианта — 897 В (было 800 В). Это повысило эффективность работы силовой установки, а также сократило время зарядки.

В силовой установке отныне применяется новый электродвигатель Xiaomi V6s Plus. В одномоторных исполнениях мотор выдаёт 320 л.с., а в двухмоторных — 690 л.с. Флагманский вариант ускоряется до «сотни» за 3,08 с, а его максимальная скорость составляет 265 км/ч.

Особенно важно, что двери теперь оборудованы резервной системой питания замков: их можно открыть, даже когда повреждён основной источник электроэнергии. Очевидно, что такая конструкция стала ответом на резонансные аварии, в которых погибли люди.

Кроме того, в конструкции кузова теперь используется более прочная сталь, защита аккумуляторного блока получила усиленную антикоррозионную обработку, а количество подушек безопасности выросло до девяти (во всех модификациях).

В каталоге деклараций транспортных средств Министерства промышленности и информационных технологий КНР (МИИТ) появились подробные сведения, раскрывающие характеристики нового Xiaomi YU7 GT.

Как выяснил журнал Motor, с такими данными модель сможет бросить вызов многим признанным лидерам, включая продукцию марки Porsche.