Очень странный дизайн: в Сети появились первые изображения BMW 5-series

В сети появились первые рендерные изображения нового седана BMW 5-series. Внешность машины выполнена в стилистике Neue Klasse, она получилась довольно странной и необычной.

Особое внимание привлекает дизайн: вместо вертикальных решёток «ноздри» стали горизонтальными, интегрированными с LED-фарами и дневными ходовыми огнями. Для одних это смелый шаг, для других — слишком экстравагантно.

Обновлённое поколение BMW 5-series ожидается в 2027–2028 годах. Рендеры и дорожные испытания показывают, что BMW может интегрировать элементы нового фирменного дизайна Neue Klasse (упрощённая оптика, изменённые решётки, более технологичный интерьер), но это будет фейслифт текущей платформы, а не полноценный переход на платформу Neue Klasse.

Многие автомобильные издания и аналитики отмечают, что 5 series, вероятно, получит более глубокую интеграцию элементов Neue Klasse в будущем, но такие планы пока не подтверждены официально BMW. При этом основная ставка будет сделана на электрические и гибридные версии.