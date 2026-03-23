Mazda допускает возвращение универсалов в будущем: чем это объясняют

В условиях стремительного перехода на электротягу производители пересматривают свои подходы к проектированию автомобилей, и Mazda не исключение. Классический универсал, долгое время отодвинутый на второй план кроссоверами, может обрести новую жизнь благодаря своим аэродинамическим преимуществам, которые напрямую влияют на эффективность и запас хода электромобилей. В компании изучают возможность создания такой модели на основе Mazda 6e, хотя решение будет зависеть от реального потребительского спроса, который пока остаётся скромным даже на традиционно лояльных рынках вроде Европы. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ключевым аргументом в пользу универсалов является их обтекаемость, позволяющая снизить сопротивление воздуха по сравнению с более высокими SUV. Это даёт возможность увеличить дальность поездки без необходимости установки более крупных и дорогих аккумуляторных батарей. Уже сейчас на некоторых рынках, включая Европу и Китай, появляются первые электрические модели этого типа, хотя сегмент пока нельзя назвать массовым.

Представители Mazda отмечают, что покупатели продолжают демонстрировать устойчивое предпочтение кроссоверам, в то время как доля традиционных легковых кузовов сокращается. Даже в Европе, где универсалы исторически пользовались популярностью, объёмы продаж остаются ограниченными, а в Китае спрос на них минимален, несмотря на появление новых предложений, таких как Nio ET5 Touring.

Дополнительным сдерживающим фактором становится внутренняя конкуренция: кроссовер CX-6e уже удовлетворяет потребности многих клиентов, которые в прошлом могли бы выбрать универсал. Это делает экономическую целесообразность разработки отдельной модели спорной. Даже если такой автомобиль будет создан, его глобальные перспективы выглядят туманными, особенно с учётом практически полного исчезновения этого сегмента в США.

Таким образом, хотя универсалы обладают неоспоримыми техническими преимуществами в контексте электрификации, рынок пока не демонстрирует готовности к их масштабному возвращению. Решение Mazda будет зависеть от тщательного анализа потребительских предпочтений и экономических расчётов.