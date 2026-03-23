Почти 23 миллиона машин в РФ ездят без ОСАГО

РСА: в последние годы почти 23 млн автомобилей не были застрахованы по ОСАГО.

Несмотря на требования закона, каждый третий автомобиль в стране остается без обязательной «автогражданки».

Анализ данных ГИБДД и Банка России показал, что из 67,5 миллиона зарегистрированных транспортных средств на начало 2025 года полис есть лишь у 44,6 миллиона владельцев. Таким образом, более 22 миллионов машин передвигаются по дорогам, нарушая установленные нормы.

Хотя ситуация начинает выправляться – по сравнению с 2024 годом количество нарушителей в страховом поле сократилось на миллион – проблема остается острой. Эксперты связывают массовый отказ от оформления ОСАГО с несправедливостью выплат. Как отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, текущие справочники занижают реальную стоимость запчастей и ремонта, делая страховку попросту бесполезной для водителей.

Исправить ситуацию, по мнению специалистов, может пересмотр системы ценообразования или тотальная проверка камерами.

Однако пока власти лишь ограничили штрафы за отсутствие полиса одним взысканием в сутки, что вряд ли кардинально повлияет на статистику.