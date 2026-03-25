Как Россия превратилась в главную площадку для китайского автопрома

В 2026 году российский автомобильный рынок занял лидирующую позицию в мире по степени насыщенности продукцией из Китая. Параллельно с этим наблюдается стремительное усиление влияния брендов из Поднебесной на десятках других национальных рынков. По мнению отраслевых экспертов, текущая экспансия уже вносит коррективы в структуру мирового автопарка, что имеет ключевое значение как для конечных потребителей, так и для крупных производственных игроков.

«Около двух третей автомобилей на российском рынке имеют китайское происхождение. Официальная доля брендов из КНР по итогам прошлого года составила 52 %, но оставшаяся часть – это машины, которые формально относятся к другим юрисдикциям, однако фактически связаны с китайскими производителями», – отметил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Он добавил, что сложившаяся ситуация создает уникальный прецедент, выводящий Россию в мировые лидеры по уровню проникновения китайской автомобильной продукции.

Анализ географии распространения показывает, что соседняя Белоруссия демонстрирует иную структуру рынка. Там лидерство удерживает бренд Belgee, позиционирующийся как национальный, однако его доля в 30,5 % фактически представляет интересы китайского автопрома. С учетом этого фактора суммарное присутствие машин из КНР в республике достигает 46 %. Высокая концентрация продукции китайских марок – от 32 % до 39 % – также фиксируется в Казахстане, Египте, Израиле и Чили.

В остальных регионах мира масштабы продвижения китайских брендов пока скромнее, но динамика указывает на устойчивый рост. В Таиланде, Уругвае, Мексике и Австралии доля таких автомобилей колеблется в пределах 18–23 %. Даже в странах с традиционно сильными позициями локальных или европейских концернов, включая Великобританию, Испанию, Италию и Германию, наблюдается постепенное увеличение присутствия китайских марок, хотя их доля пока не превышает 1 0%.

Европейский авторынок в целом претерпевает изменения. Ссылаясь на данные Сергея Целикова, аналитики указывают, что по итогам прошлого года совокупная доля китайских брендов в странах Европы достигла 6 %. Основным драйвером здесь выступает сегмент электромобилей, однако потребителям также доступны гибридные и традиционные бензиновые модели. Исключением остаются США, Япония и Южная Корея, где местные регуляторы ограничивают доступ иностранных производителей, вследствие чего доля продукции из КНР там остается минимальной.

В глобальном масштабе, если не учитывать внутренний рынок самого Китая, средняя доля китайских автомобилей по итогам 2025 года оценивается чуть выше 10%. В экспертном сообществе полагают, что избыточные производственные мощности в сочетании с замедлением темпов экономического роста внутри КНР подталкивают компании к дальнейшей глобальной экспансии. Для российских дилеров и покупателей это оборачивается расширением ассортимента, но одновременно создает новые вызовы на фоне ухода привычных брендов. Ожидается, что в обозримом будущем китайские автопроизводители активизируют наступление на рынки Европы, Азии и Латинской Америки.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили в ближайшем будущем.