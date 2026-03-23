Новый Ford Ranger Super Duty дебютировал на BIMS 2026

На международном автосалоне BIMS 2026 компания Ford представила обновлённую версию пикапа Ranger, получившую название Super Duty и созданную специально для сложных рабочих задач и транспортировки тяжёлых грузов. Модель оснащена модернизированным 3,0-литровым турбодизельным двигателем с усовершенствованной системой охлаждения, что подчёркивает её надёжность и долговечность, хотя точные технические параметры пока остаются нераскрытыми. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Конструкция автомобиля была серьёзно усилена, включая раму, поперечины и компоненты шасси, а задняя подвеска подверглась переработке. Для дополнительной защиты установлены элементы под днищем и предлагается стальной бампер. Внедорожные возможности улучшены за счёт увеличенного до 299 мм дорожного просвета, 33-дюймовых шин для бездорожья и более эффективных тормозных систем.

Пикап также оборудован раздаточной коробкой с понижающей передачей, аналогичной тем, что используются в старших моделях Ford. Его грузоподъёмность достигает 1982 кг, а полная масса составляет 4500 кг, что позволяет ему буксировать автопоезда массой до 8000 кг, выделяя его среди конкурентов по выносливости.

Несмотря на высокие рабочие характеристики, эксперты отмечают, что эта модель может не появиться на некоторых рынках, где пикапы чаще служат семейными автомобилями, а не специализированными рабочими инструментами. Это подчёркивает её целевую направленность на тяжёлые условия эксплуатации.